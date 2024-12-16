В ДНР осудили гражданина Украины за шпионаж

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Украины Романа Тупало. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд приговорил Тупало к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказали в прокуратуре.
В суде было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года Тупало с помощью мессенджера передал неустановленному лицу, которое действовало в интересах военной разведки Украины, сведения о месте дислокации органов МВД России в Мариуполе. Собранные и переданные сведения могли быть использованы против органов государственной власти РФ, отметили в прокуратуре.