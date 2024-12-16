В Воронежской области несовершеннолетний угнал «Жигуленок» у прабабушки

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен ее 17-летний правнук, ранее судимый за аналогичное поступок. Юноша признал свою вину. Он пояснил, что просто захотел покататься по селу, что и сделал, так как знал, где хранятся ключи от машины.