В Воронежской области несовершеннолетний угнал «Жигуленок» у прабабушки

79-летняя жительница одного из сел Терновского района сообщила в местный отдел полиции об угоне «ВАЗ-2106». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен ее 17-летний правнук, ранее судимый за аналогичное поступок. Юноша признал свою вину. Он пояснил, что просто захотел покататься по селу, что и сделал, так как знал, где хранятся ключи от машины.
В соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.