Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области несовершеннолетний угнал «Жигуленок» у прабабушки

За это юноше грозит до шести.

Источник: Комсомольская правда

79-летняя жительница одного из сел Терновского района сообщила в местный отдел полиции об угоне «ВАЗ-2106». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен ее 17-летний правнук, ранее судимый за аналогичное поступок. Юноша признал свою вину. Он пояснил, что просто захотел покататься по селу, что и сделал, так как знал, где хранятся ключи от машины.

В соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.