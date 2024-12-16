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Водитель получил три года колонии за попытку ввезти в Беларусь гашиш

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская транспортная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего иностранца, которому инкриминированы незаконные хранение, перевозка и перемещение наркотиков через таможенную границу Евразийского экономического союза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Источник: БЕЛТА

Обвиняемый ехал за рулем легкового автомобиля из Польши в Беларусь. Скрыв от таможенного контроля, молодой человек переместил в кармане куртки 2,49 г гашиша. Наркотик при досмотре обнаружили инспекторы таможни с помощью служебной собаки.

По словам водителя, он ехал в гости. Гашиш приобрел во Франции, где это вещество находится в свободном обороте. Молодой человек полагал, что такие же правила действуют и в Беларуси.

Суд Московского района Бреста признал фигуранта виновным по ч.1 ст. 328 УК и ч.1 ст.328−1 УК. Молодого человека приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.