Водитель получил три года колонии за попытку ввезти в Беларусь гашиш

Обвиняемый ехал за рулем легкового автомобиля из Польши в Беларусь. Скрыв от таможенного контроля, молодой человек переместил в кармане куртки 2,49 г гашиша. Наркотик при досмотре обнаружили инспекторы таможни с помощью служебной собаки.
По словам водителя, он ехал в гости. Гашиш приобрел во Франции, где это вещество находится в свободном обороте. Молодой человек полагал, что такие же правила действуют и в Беларуси.
Суд Московского района Бреста признал фигуранта виновным по ч.1 ст. 328 УК и ч.1 ст.328−1 УК. Молодого человека приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор вступил в законную силу.