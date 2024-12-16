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Арестована женщина, насмерть сбившая ребенка в Новой Москве

Щербинский суд Москвы отправил под стражу 49-летнюю Наталью Сорокину, которая 14 декабря, будучи пьяной, насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

До 14 февраля 2025 года Наталья Сорокина будет находиться в СИЗО. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности. Женщина может получить от 5 до 12 лет колонии.

Во время допроса Наталья Сорокина полностью признала вину, а на суде попросила не отправлять ее в СИЗО. «У меня не было никогда в жизни никаких приводов в полицию. Скрываться я не намерена», — сказала она (цитата по MSK1.RU).

Трагедия случилась 14 декабря в поселке Антоновка. В тот день Наталья Сорокина была пьяна и поехала на автомобиле за спиртным. Мальчик попал под колеса иномарки вместе с няней, которая сейчас лежит в больнице с травмой головы и ребер. Ребенок скончался в больнице от остановки сердца.