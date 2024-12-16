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В Екатеринбурге арестовали мужчину по делу о попытке поджога военкомата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга в отношении местного жителя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по статье о попытке совершения террористического акта. Об этом сообщили журналистам в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Источник: Reuters

«Мера пресечения [избрана] обвиняемому в поджоге военкомата. Ленинским районный судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 февраля 2025 года включительно в отношении Баранова Д. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что постановление в законную силу не вступило, на его обжалование у сторон есть трое суток.

Ранее местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что вечером 13 декабря житель Екатеринбурга бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата. Позже он был задержан силовиками.