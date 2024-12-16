Какова ситуация с загрязнением моря после крушения танкеров с мазутом

«Ситуация полностью контролируется профильными федеральными министерствами и службами. Предпринимается комплекс необходимых мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено», — написал Аксенов в своем Telegram-канале по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧП.