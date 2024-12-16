Четыре жителя Башкирии спаслись благодаря пожарным извещателям

Сегодня ночью, 16 декабря, произошел инцидент в селе Ташкиново под Нефтекамском. Площадь пожара составила один квадратный метр. Хозяйка дома все потушила сама благодаря тому, что смогла вовремя обнаружить возгорание. В этом помог автономный дымовой пожарный извещатель, который был установлен еще пять лет назад.