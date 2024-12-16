Четыре жителя Башкирии спаслись благодаря пожарным извещателям. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал исполняющий обязанности председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Вчера вечером, 15 декабря, в деревне Яныбаево в Зианчуринском районе, вспыхнул бревенчатый дом. В тот момент внутри находились три человека. Хозяйка была на кухне, когда услышала треск возле счетчика электроэнергии. После этого раздался звук извещателя. Благодаря этому женщина вместе с братом и 16-летним сыном успели вовремя эвакуироваться.
Известно, что извещатель семья установила в доме в прошлом году. Причина ЧП в настоящее время устанавливается.
Сегодня ночью, 16 декабря, произошел инцидент в селе Ташкиново под Нефтекамском. Площадь пожара составила один квадратный метр. Хозяйка дома все потушила сама благодаря тому, что смогла вовремя обнаружить возгорание. В этом помог автономный дымовой пожарный извещатель, который был установлен еще пять лет назад.
Согласно предварительным данным, на включенной газовой плите остался без присмотра чайник, и в какой-то момент у него загорелась пластмассовая ручка.
— Каждая подобная история напоминает о том, насколько важна предусмотрительность и как сигнал сработавшего извещателя может изменить ход событий, спасти жизни и сохранить имущество, — заявил Кирилл Первов.
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