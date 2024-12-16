На северо-западе Челябинска пострадали три человека при столкновении легковушек

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Челябинске на перекрестке улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в аварии пострадали три человека.
— По предварительным данным, 25-летний мужчина за рулем Hyundai и 60-летний водитель Suzuki совершили между собой столкновение, — уточнили в пресс-службе ГАИ Челябинска.
В результате ДТП травмы получили два пассажира и водитель Hyundai. Обстоятельства столкновения автомобилей предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.