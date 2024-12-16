В Башкирии в ДТП погиб 66-летний водитель «Шевроле Нива»

Как сообщает госавтоинспекция республики, в Буздякском районе в девятом часу утра на 22 км автомобильной автодороги Буздяк-Чекмагуш 66-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Нива», ехал со стороны Дюртюлей в направлении Буздяка. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Каптюр», которым управлял 39-летний водитель.