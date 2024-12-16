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В Башкирии в ДТП погиб 66-летний водитель «Шевроле Нива»

Сегодня утром в Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: telegram-канал госавтоинспекции Башкортостана

Как сообщает госавтоинспекция республики, в Буздякском районе в девятом часу утра на 22 км автомобильной автодороги Буздяк-Чекмагуш 66-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Нива», ехал со стороны Дюртюлей в направлении Буздяка. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Каптюр», которым управлял 39-летний водитель.

В результате сильного удара водитель «Шевроле Нива» скончался на месте происшествия. Также в ДТП пострадал 54-летний пассажир «Рено», он с различными травмами госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.