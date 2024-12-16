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В Ростовской области во время рыбалки погиб пенсионер

В хуторе Ростовской области погиб 88-летний рыбак.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время рыбалки погиб пенсионер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла поздним вечером 15 декабря.

По предварительной информации ведомства, местный житель хутора Дугино ушел днем на рыбалку. Однако к вечеру пенсионер так и не вернулся домой. Родственники забили тревогу, они пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда близкие обратились за помощью к спасателям.

— Погибшего обнаружили в нескольких метрах от берега, — рассказали в региональном ведомстве.