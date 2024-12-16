В Ростовской области во время рыбалки погиб пенсионер

По предварительной информации ведомства, местный житель хутора Дугино ушел днем на рыбалку. Однако к вечеру пенсионер так и не вернулся домой. Родственники забили тревогу, они пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда близкие обратились за помощью к спасателям.