В Ростовской области во время рыбалки погиб пенсионер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла поздним вечером 15 декабря.
По предварительной информации ведомства, местный житель хутора Дугино ушел днем на рыбалку. Однако к вечеру пенсионер так и не вернулся домой. Родственники забили тревогу, они пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда близкие обратились за помощью к спасателям.
— Погибшего обнаружили в нескольких метрах от берега, — рассказали в региональном ведомстве.