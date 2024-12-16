В Шклове суд дал три года работнику птицефабрики за кражу 18 тысяч цыплят

Обвиняемый, а у него двое несовершеннолетних детей, вину признал полностью, ущерб возместил. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и с отсрочкой приговора на три года, а также с лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет, со штрафом в размере 300 базовых величин (12 000 рублей).