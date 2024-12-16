29-летнего депутата парламента Башкирии, участвовавшего в СВО, обвиняют в посредничестве во взяточничестве

В Башкирии задержали 29-летнего депутата парламента Алексея Локотченко. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало издание «РБК Уфа».
Парламентария подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Подробности пока неизвестны. Советский районный суд Уфы постановил арестовать депутата на полтора месяца — до 30 января.
Сегодня перед тем, как стало известно о задержании Локотченко, он на своей личной странице в социальных сетях заявил, что появившаяся в СМИ информация «не имеет ничего общего с реальностью».
Напомним, Алексей Локотченко является членом фракции «Единая Россия» в Курултае Башкирии. В минувшем феврале он стал участником специальной военной операции.
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