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29-летнего депутата парламента Башкирии, участвовавшего в СВО, обвиняют в посредничестве во взяточничестве

В Башкирии задержали участвовавшего в СВО депутата.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали 29-летнего депутата парламента Алексея Локотченко. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало издание «РБК Уфа».

Парламентария подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Подробности пока неизвестны. Советский районный суд Уфы постановил арестовать депутата на полтора месяца — до 30 января.

Сегодня перед тем, как стало известно о задержании Локотченко, он на своей личной странице в социальных сетях заявил, что появившаяся в СМИ информация «не имеет ничего общего с реальностью».

Напомним, Алексей Локотченко является членом фракции «Единая Россия» в Курултае Башкирии. В минувшем феврале он стал участником специальной военной операции.

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