Задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме Mornaguia

По словам девушки, группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской Империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их под стражей. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org.
«От адвоката на данный момент стало известно, что они содержатся в тюрьме Mornaguia», — рассказала девушка.
Она добавила, что условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но далеки от комфортных.
«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — добавила она.
РИА Новости пока не располагает комментарием посольства РФ и властей Туниса.
Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными.
В декабре 2019 года тунисские власти начали распространять среди заключенных и охранников руководство по правам заключенных, чтобы улучшить условия содержания и повысить осведомленность о правах человека. Однако, несмотря на эти усилия, в январе 2023 года в Mornaguia прошла голодовка заключенных в знак протеста против «нечеловеческих» условий содержания и дискриминации.
Кроме того, в октябре 2023 года из этой тюрьмы совершили побег пять опасных преступников.