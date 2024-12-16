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В Тюмени подросток на машине отца столкнулся с маршруткой

ТЮМЕНЬ, 16 дек — РИА Новости. «УАЗ Патриот», которым управлял 16-летний школьник, и маршрутный автобус столкнулись в Тюмени, травмы получили оба водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Источник: © РИА Новости

«Маршрутка» № 6 и «УАЗ Патриот» столкнулись сегодня вечером на перекрёстке улиц Несговорова и Алексеева в Тюмени. Автомобилем «УАЗ» управлял 16-летний школьник, не имеющий водительских прав. Автомобиль принадлежит его отцу. Предварительно, подросток не предоставил преимущество в движении 43-летнему водителю маршрутного автобуса на перекрестке. От удара оба транспортных средства опрокинулись", — указано в сообщении.

В результате аварии травмы получили оба водителя. Находившиеся в салоне автобуса десять пассажиров не пострадали.

Сейчас автоинспекторы выясняют, как подросток получил доступ к управлению автомобилем, и устанавливают обстоятельства случившегося.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области заявили об организации проверки для установления причин и условий произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.