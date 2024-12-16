В Тюмени подросток на машине отца столкнулся с маршруткой

«Маршрутка» № 6 и «УАЗ Патриот» столкнулись сегодня вечером на перекрёстке улиц Несговорова и Алексеева в Тюмени. Автомобилем «УАЗ» управлял 16-летний школьник, не имеющий водительских прав. Автомобиль принадлежит его отцу. Предварительно, подросток не предоставил преимущество в движении 43-летнему водителю маршрутного автобуса на перекрестке. От удара оба транспортных средства опрокинулись", — указано в сообщении.