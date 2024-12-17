Автомобиль сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Минске

По предварительной информации, сегодня около 17.55 57-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Якубова, вблизи дома № 6 не предоставил преимущество и совершил наезд на 71-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.