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Автомобиль сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Якубова автомобиль сбил пожилого мужчину. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 17.55 57-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Якубова, вблизи дома № 6 не предоставил преимущество и совершил наезд на 71-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.

В Госавтоинспекции напомнили, что при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги.