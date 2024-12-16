В Ростове-на-Дону мужчина напал на девушку и подростка. Об этом «КП — Ростов-на-Дону “сообщил собственный источник. Происшествия случились 16 декабря в северном микрорайоне и в Аксайском районе.
По предварительной информации, подозреваемый сначала избил школьника. Позже он же напал с ножом на девушку.
Пострадавшую ростовчанку доставили в больницу. По данным источников, она скончалась.
Правоохранители задержали подозреваемого вечером этого же дня. Официальной информации о происшествии пока не поступало.