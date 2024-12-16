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В Ростове-на-Дону мужчина напал на девушку и подростка

В Ростове неизвестный напал на людей с ножом.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мужчина напал на девушку и подростка. Об этом «КП — Ростов-на-Дону “сообщил собственный источник. Происшествия случились 16 декабря в северном микрорайоне и в Аксайском районе.

По предварительной информации, подозреваемый сначала избил школьника. Позже он же напал с ножом на девушку.

Пострадавшую ростовчанку доставили в больницу. По данным источников, она скончалась.

Правоохранители задержали подозреваемого вечером этого же дня. Официальной информации о происшествии пока не поступало.