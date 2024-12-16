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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в соцсетях стало распространяться видео с нападением мужчины на жителей Ростова-на-Дону. На записях с камер видеонаблюдения в жилых домах в микрорайоне Северный в Ростове-на-Дону видно, как туда заходил мужчина и нападал на людей.

Как минимум два человека получили ранения — девушка и подросток. Их состояние уточняется.