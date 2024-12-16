В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник в соцсетях стало распространяться видео с нападением мужчины на жителей Ростова-на-Дону. На записях с камер видеонаблюдения в жилых домах в микрорайоне Северный в Ростове-на-Дону видно, как туда заходил мужчина и нападал на людей.
Как минимум два человека получили ранения — девушка и подросток. Их состояние уточняется.