Свердловские автоинспекторы снегом потушили загоревшийся микроавтобус

Свердловские автоинспекторы снегом потушили возгорание, исходящее из-под капота автомобиля.
Инцидент произошел 15 декабря около 12:10 на 24-м километре Ржевского тракта. Микроавтобус Citroen, за рулем которого находился 59-летний водитель, направлялся в сторону Ибрита. Во время движения мужчина заметил дым из-под капота. Он остановился у обочины и стал просить помощи.
Рядом с местом происшествия проезжал наряд ДПС из Госавтоинспекции Свердловской области. Инспекторы заметили задымление и сразу же отреагировали. Когда они подошли к микроавтобусу, из-под капота уже шло открытое горение.
Полиция приняла решение тушить огонь с помощью снега, что помогло предотвратить его дальнейшее распространение. К ним также присоединились другие очевидцы, которые оказались поблизости. Благодаря совместным усилиям всех участников инцидента пожар был быстро потушен, а ущерб минимизирован.
— В результате происшествия никто не пострадал. После локализации пожара водитель и два его пассажира, подростки 14 и 17 лет, были пересажены в патрульный автомобиль для обогрева, пока ожидались их родственники и автоэвакуатор, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Когда ситуация стабилизировалась, водитель и пассажиры выразили благодарность автоинспекторам.
Ведомство напоминает водителям регулярно проверять состояние автомобиля, особенно системы отопления и электропроводки, а также не забывать иметь при себе огнетушитель и другие средства первой необходимости.