Свердловские автоинспекторы снегом потушили загоревшийся микроавтобус

— В результате происшествия никто не пострадал. После локализации пожара водитель и два его пассажира, подростки 14 и 17 лет, были пересажены в патрульный автомобиль для обогрева, пока ожидались их родственники и автоэвакуатор, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.