Олбани
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские автоинспекторы снегом потушили загоревшийся микроавтобус

Инспекторы ДПС потушили загоревшийся микроавтобус.

Источник: ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловские автоинспекторы снегом потушили возгорание, исходящее из-под капота автомобиля.

Инцидент произошел 15 декабря около 12:10 на 24-м километре Ржевского тракта. Микроавтобус Citroen, за рулем которого находился 59-летний водитель, направлялся в сторону Ибрита. Во время движения мужчина заметил дым из-под капота. Он остановился у обочины и стал просить помощи.

Рядом с местом происшествия проезжал наряд ДПС из Госавтоинспекции Свердловской области. Инспекторы заметили задымление и сразу же отреагировали. Когда они подошли к микроавтобусу, из-под капота уже шло открытое горение.

Полиция приняла решение тушить огонь с помощью снега, что помогло предотвратить его дальнейшее распространение. К ним также присоединились другие очевидцы, которые оказались поблизости. Благодаря совместным усилиям всех участников инцидента пожар был быстро потушен, а ущерб минимизирован.

— В результате происшествия никто не пострадал. После локализации пожара водитель и два его пассажира, подростки 14 и 17 лет, были пересажены в патрульный автомобиль для обогрева, пока ожидались их родственники и автоэвакуатор, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Когда ситуация стабилизировалась, водитель и пассажиры выразили благодарность автоинспекторам.

Ведомство напоминает водителям регулярно проверять состояние автомобиля, особенно системы отопления и электропроводки, а также не забывать иметь при себе огнетушитель и другие средства первой необходимости.

пожары