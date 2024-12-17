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В СКР подтвердили падение парня и девушки из окна многоэтажки под Пермью

Молодой человек погиб под окнами дома в селе Гамово.

Источник: Следственный комитет РФ

Падение парня и девушки из окна балкона многоэтажного дома под Пермью подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, происшествие произошло ночью 16 декабря в селе Гамово. Уточняется, что молодой человек погиб на месте происшествия. Несовершеннолетняя выжила, она находится в больнице.

«Во дворе многоквартирного дома в селе Гамово было обнаружено тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами в настоящее время госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося и устанавливают точные обстоятельства гибели юноши и получения тяжёлых травм несовершеннолетней.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления», — уточнили в следственном управлении.

Напомним, происшествие в селе Гамово попало на видео, которое сделали очевидцы из противоположенных окон. Молодой человек громко кричал перед тем, как случилась трагедия. После девушка выпала из окна, а затем — сам юноша. По словам очевидцев, молодой человек скинул её из окна.

несчастный случай
СК