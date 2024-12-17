В СКР подтвердили падение парня и девушки из окна многоэтажки под Пермью

Напомним, происшествие в селе Гамово попало на видео, которое сделали очевидцы из противоположенных окон. Молодой человек громко кричал перед тем, как случилась трагедия. После девушка выпала из окна, а затем — сам юноша. По словам очевидцев, молодой человек скинул её из окна.