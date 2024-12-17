В региональном СК подтвердили смерть девушки после нападения в Ростовской области

В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на девушку и подростка. Об этом сообщили в СУ СК по донскому региону. Происшествия случились 16 декабря в Ростове и Аксае.
Согласно опубликованной информации, мужчина преследовал потерпевших. Он заходил с ними в подъезд, а затем неожиданно нападал. Подозреваемый наносил ножевые ранения, а затем скрывался с места преступления.
— Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась, — прокомментировали в ведомстве.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет допрошен следователем. В ходе расследования уголовного дела статью переквалифицируют на более тяжкую связи со смертью девушки.