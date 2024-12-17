Олбани
+4°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В региональном СК подтвердили смерть девушки после нападения в Ростовской области

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства нападения на девушку и подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на девушку и подростка. Об этом сообщили в СУ СК по донскому региону. Происшествия случились 16 декабря в Ростове и Аксае.

Согласно опубликованной информации, мужчина преследовал потерпевших. Он заходил с ними в подъезд, а затем неожиданно нападал. Подозреваемый наносил ножевые ранения, а затем скрывался с места преступления.

— Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась, — прокомментировали в ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет допрошен следователем. В ходе расследования уголовного дела статью переквалифицируют на более тяжкую связи со смертью девушки.