Прокуратура Дона контролирует расследование дел о нападении на девушку и подростка

Согласно опубликованной информации, происшествия случились в северном микрорайоне Ростова-на-Дону и в городе Аксае. Мужчина напал с ножом на девушку и несовершеннолетнего. В СУ СК сообщили, что ростовчанка от полученных травм скончалась в больнице.