Олбани
+4°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Дона контролирует расследование дел о нападении на девушку и подростка

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование дела о нападении на девушку и подростка.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовных дел после нападения на девушку и подростка в Ростовской области. Об этом в региональном ведомстве сообщили 16 декабря.

Согласно опубликованной информации, происшествия случились в северном микрорайоне Ростова-на-Дону и в городе Аксае. Мужчина напал с ножом на девушку и несовершеннолетнего. В СУ СК сообщили, что ростовчанка от полученных травм скончалась в больнице.

— Следственными органами по фактам нападения на подростка в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и девушку в Аксайском районе возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на убийство», — уточнили в ведомстве.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.