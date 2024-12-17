Прокуратура Дона контролирует расследование дел о нападении на девушку и подростка

Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовных дел после нападения на девушку и подростка в Ростовской области. Об этом в региональном ведомстве сообщили 16 декабря.
Согласно опубликованной информации, происшествия случились в северном микрорайоне Ростова-на-Дону и в городе Аксае. Мужчина напал с ножом на девушку и несовершеннолетнего. В СУ СК сообщили, что ростовчанка от полученных травм скончалась в больнице.
— Следственными органами по фактам нападения на подростка в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и девушку в Аксайском районе возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на убийство», — уточнили в ведомстве.
Ход расследования взят прокуратурой на контроль.