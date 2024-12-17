МВД опубликовало видео задержания «ростовского маньяка»

Официальный канал МВД России опубликовал видео задержания мужчины, который напал с ножом на девушку в подъезде многоквартирного дома по улице Венеры в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района, а также на школьника, которому он нанес ножевые удары в подъезде дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. 21-летняя девушка скончалась в БСМП во время операции, юноша, по последним данным, находится в тяжелом состоянии.