Из-за сильного ветра без света остались сотни жителей Азовского района

Информацию об этом сообщил глава районной администрации Александр Палатный.
В результате сильного ветра в Азовском районе зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в таких населенных пунктах Еримеевка, Победа, Песчанный, Левобережный, Красный Сад, Васильево, Петровка, Маргаритово, Новотроицкий и Тимирязевский.
Стоит отметить, что Главное управление МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение. С 16 по 18 декабря в Ростовской области прогнозируются ураганные порывы ветра до 25 м/с, также ожидается налипание мокрого снега и образование гололедицы.
Специалисты напоминают о правилах безопасности во время непогоды. Под натиском стихии может произойти обрушение деревьев и рекламных конструкций. Водителям рекомендуют парковать машины в специально отведенных местах. Также увеличивается вероятность обрыва линий электропередачи.