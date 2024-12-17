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Из-за сильного ветра без света остались сотни жителей Азовского района

В Ростовской области жители девяти населенных пунктов Азовского района остались без электричества из-за сильного ветра.

Сейчас в Олбани: +6° 4 м/с 87% 756 мм рт. ст. -1°

Информацию об этом сообщил глава районной администрации Александр Палатный.

В результате сильного ветра в Азовском районе зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в таких населенных пунктах Еримеевка, Победа, Песчанный, Левобережный, Красный Сад, Васильево, Петровка, Маргаритово, Новотроицкий и Тимирязевский.

Стоит отметить, что Главное управление МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение. С 16 по 18 декабря в Ростовской области прогнозируются ураганные порывы ветра до 25 м/с, также ожидается налипание мокрого снега и образование гололедицы.

Специалисты напоминают о правилах безопасности во время непогоды. Под натиском стихии может произойти обрушение деревьев и рекламных конструкций. Водителям рекомендуют парковать машины в специально отведенных местах. Также увеличивается вероятность обрыва линий электропередачи.

ЖКХ