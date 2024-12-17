Учителя из Башкирии, бившие детей линейкой, могут отправиться за решетку на пять лет

Подобное, по словам родителей, происходит регулярно. Дети периодически приходят домой с синяками и ссадинами. Кроме того, педагоги кричат на детей и унижают. Были случаи, когда ребят не выпускали в туалет. Директор учебного заведения, по их словам, никаких мер не предпринимает, а на жалобы родители получают отписки.