Учителя из Башкирии, бившие детей линейкой, могут отправиться за решетку на пять лет

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после жалоб родителей на воспитателей и учителей детского сада и школы в селе Табынское Гафурийского района. В социальных сетях появилось видео, на котором педагог во время урока бьет ученика восьмого класса линейкой по голове.
Подобное, по словам родителей, происходит регулярно. Дети периодически приходят домой с синяками и ссадинами. Кроме того, педагоги кричат на детей и унижают. Были случаи, когда ребят не выпускали в туалет. Директор учебного заведения, по их словам, никаких мер не предпринимает, а на жалобы родители получают отписки.
После того, как ситуация получила широкую огласку в медиапространстве, школой и детсадом заинтересовались следователи и прокуратура.
Происходящим в стенах детских учреждений заинтересовался и глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о расследовании.
В стерлитамакском межрайонном отделе СУ СК РФ по РБ уже возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Если виновные будут установлены, то горе-педагогам, избивающим детей, грозит до трех лет лишения свободы и пятилетний запрет на работу в школе и детсаду.
Кроме того, проверку проводит и прокуратура республики. Ревизоры в погонах выяснят, как руководство школы и сада заботится о безопасности ребят, и дадут правовую оценку не только действиям этих руководителей, но и сотрудников отдела образования районной мэрии, игнорировавших происходящее в детских учреждениях.
На контроль ситуацию поставила и детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина. В администрации Гафурийского района подчеркнули, что жалобы на насилие «тщательно рассмотрят в рамках служебного расследования».