При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек

«В Дальнегорском городском округе на руднике произошел горный удар с обрушением пород. В этот момент там находились 11 человек, из которых 8 — вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность», — говорится в сообщении.