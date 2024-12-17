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При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек — РИА Новости. Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.

Источник: © РИА Новости

«В Дальнегорском городском округе на руднике произошел горный удар с обрушением пород. В этот момент там находились 11 человек, из которых 8 — вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили журналистам, что вместе с пострадавшим на поверхность поднимаются еще двое рабочих.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги.

Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря 2024 года на участке «Южный» рудника «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО «ГМК Дальполиметалл».