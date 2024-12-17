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Один человек пострадал при обрушении горных пород на руднике в Приморье

Восемь человек вышли самостоятельно, троих поднимают сотрудники МЧС.

Источник: Аргументы и факты

Горный удар с обрушением пород произошел на руднике в Дальнегорском городском округе. Подробности о ситуации в Приморском крае сообщили представители МЧС в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, на руднике в момент происшествия находились 11 человек. Восемь из них вышли самостоятельно. Еще троих поднимают сотрудники МЧС.

«Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность», — указано в сообщении ведомства.

Согласно некоторой информации, у пострадавшего зафиксирован перелом ноги. Подробности о причинах обрушения и последствиях пока уточняются.

Ранее сообщалось об обрушении породы на шахте в Якутии. В результате под завалами оказались два человека. Одного из них спасти не удалось.