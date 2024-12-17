Один человек пострадал при обрушении горных пород на руднике в Приморье

Горный удар с обрушением пород произошел на руднике в Дальнегорском городском округе. Подробности о ситуации в Приморском крае сообщили представители МЧС в своем Telegram-канале.
По данным спасателей, на руднике в момент происшествия находились 11 человек. Восемь из них вышли самостоятельно. Еще троих поднимают сотрудники МЧС.
«Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность», — указано в сообщении ведомства.
Согласно некоторой информации, у пострадавшего зафиксирован перелом ноги. Подробности о причинах обрушения и последствиях пока уточняются.
Ранее сообщалось об обрушении породы на шахте в Якутии. В результате под завалами оказались два человека. Одного из них спасти не удалось.