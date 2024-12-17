Спасатели МЧС подняли пострадавшего после обвала на руднике в Приморье

Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность после обвала горной породы на руднике в Приморье. В ходе операции также были эвакуированы еще двое горнорабочих. Все трое были переданы врачам для оказания необходимой медицинской помощи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России.