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Спасатели МЧС подняли пострадавшего после обвала на руднике в Приморье

Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих.

Источник: PrimaMedia.ru

Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность после обвала горной породы на руднике в Приморье. В ходе операции также были эвакуированы еще двое горнорабочих. Все трое были переданы врачам для оказания необходимой медицинской помощи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В момент обрушения на руднике находились 11 человек, восемь из них вышли самостоятельно.

Напомним, в Дальнегорском городском округе в понедельник, 17 декабря, на участке «Южный» рудника «2-й Советский» произошел горный удар с последующим обвалом пород. На месте работает Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России. Прокуратура Дальнегорска организовала проверку, направленную на оценку безопасности работ и соблюдения трудовых прав работников предприятия АО «ГМК “Дальполиметалл”. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры для устранения нарушений.