Иностранный гражданин напал с отверткой на гостя компьютерного клуба

Во Владивостоке иностранный гражданин напал на местного жителя в возрасте 20 лет. 15 декабря во Владивостоке уроженец Киргизии нанес мужчине удар отверткой по голове. На видео с камер наблюдения видно, что иностранный гражданин наносит все действия резко, и, увидев произошедшее, еще один гость компьютерного клуба удерживает обвиняемого. Пострадавший мужчина получил колотую рану в горло, но смог покинуть место происшествия живым.