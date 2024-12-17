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Иностранный гражданин напал с отверткой на гостя компьютерного клуба

Во Владивостоке уроженец Киргизии нанес удары отверткой местному жителю.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке иностранный гражданин напал на местного жителя в возрасте 20 лет. 15 декабря во Владивостоке уроженец Киргизии нанес мужчине удар отверткой по голове. На видео с камер наблюдения видно, что иностранный гражданин наносит все действия резко, и, увидев произошедшее, еще один гость компьютерного клуба удерживает обвиняемого. Пострадавший мужчина получил колотую рану в горло, но смог покинуть место происшествия живым.

Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Киргизии по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.

«По мнению следствия, обвиняемый не смог осуществить свой замысел, так как свидетели помешали ему, и пострадавший успел убежать с места происшествия. В данный момент подозреваемый задержан, и решается вопрос о его аресте», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.