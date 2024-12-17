Комсомольчанина осудили за жестокое убийство знакомого во время застолья

В Комсомольске-на-Амуре суд отправил в тюрьму местного жителя, который жестоко убил знакомого во время попойки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Инцидент произошёл в апреле этого года в одной из квартир на проспекте Победы, где мужчины распивали спиртное. Во время ссоры 41-летний подсудимый нанёс потерпевшему несколько ударов руками по голове и телу, затем использовал предмет с рубящими свойствами, ударив им по голове. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте.
Подсудимый отрицал свою вину, заявляя, что не наносил ударов по голове, однако представленные прокуратурой доказательства убедили присяжных в его причастности к преступлению. На основании вердикта присяжных и позиции прокуратуры мужчина признан виновным по статье УК РФ «Убийство».
Суд приговорил мужчину к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.