Комсомольчанина осудили за жестокое убийство знакомого во время застолья

Инцидент произошёл в апреле этого года в одной из квартир на проспекте Победы, где мужчины распивали спиртное. Во время ссоры 41-летний подсудимый нанёс потерпевшему несколько ударов руками по голове и телу, затем использовал предмет с рубящими свойствами, ударив им по голове. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте.