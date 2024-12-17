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Фигуранты дела о некачественных сухпайках пытались скрыть преступления

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России предпринимали меры к сокрытию следов преступлений, указано в официальных судебных документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела, обусловленную расследованием тяжкого преступления против государственной собственности, большим объемом следственных материалов, мерами, предпринятыми обвиняемыми к сокрытию следов преступлений… суд считает необходимым заявленное ходатайство следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемой Смирновой Э. А. на испрашиваемый период», — сказано в документах.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России.

Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.

Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.