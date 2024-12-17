За прошедшую неделю в Новосибирской области произошло 76 пожаров

С 9 по 15 декабря 2024 года в Новосибирской области ликвидировали 76 пожаров. Огонь унёс жизни четырёх человек. Одного удалось спасти сотрудникам МЧС. Статистику привели в пресс-службе ведомства.
9 декабря загорелся двухквартирный частный жилой дом и надворные постройки в деревне Бурундуково Куйбышевского района. Пожарным удалось защитить от пламени соседние дома, обошлось без пострадавших.
12 декабря произошёл крупный пожар на складе на улице Тюменская в Новосибирске. Ситуацию осложнял сильный ветер: огонь локализовали спустя 3,5 часа, ещё через 5 часов открытое горение удалось ликвидировать. На ЧП реагировали 111 человек, 38 единиц техники, 2 пожарных поезда. Уничтожена площадь в 5 тысяч квадратных метров.