За прошедшую неделю в Новосибирской области произошло 76 пожаров

12 декабря произошёл крупный пожар на складе на улице Тюменская в Новосибирске. Ситуацию осложнял сильный ветер: огонь локализовали спустя 3,5 часа, ещё через 5 часов открытое горение удалось ликвидировать. На ЧП реагировали 111 человек, 38 единиц техники, 2 пожарных поезда. Уничтожена площадь в 5 тысяч квадратных метров.