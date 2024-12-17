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Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке продлен до 18 февраля, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 18 февраля 2025 года», — говорится в материалах.

По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.

Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу — в пособничестве в убийстве.

Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.