Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность

По сведениям прокуратуры области, 17 декабря на участке «Южный» рудника «2-й Советский» случилось обрушение породы после горного удара, что вынудило провести эвакуацию сотрудников. Рудник является собственностью АО «ГМК Дальполиметалл». Во время происшествия на участке находились 11 человек, из которых 8 самостоятельно выбрались на поверхность.