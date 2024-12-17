Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность

Спасатели подняли на поверхность человека, пострадавшего из-за обвала породы на шахте в Дальнегорском районе Приморья, сообщают в региональном отделении МЧС России.
По сведениям прокуратуры области, 17 декабря на участке «Южный» рудника «2-й Советский» случилось обрушение породы после горного удара, что вынудило провести эвакуацию сотрудников. Рудник является собственностью АО «ГМК Дальполиметалл». Во время происшествия на участке находились 11 человек, из которых 8 самостоятельно выбрались на поверхность.
Один из работников получил травму в виде перелома ноги. Спасатели МЧС России благополучно подняли пострадавшего и передали его медикам. Вместе с ним выбрались ещё два шахтёра.
Ранее сообщалось об обрушении породы на шахте в Якутии. В результате под завалами оказались два человека. Одного из них спасти не удалось.