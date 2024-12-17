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«Известия»: экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве

На мобильном телефоне мужчины стояла заставка с упоминанием имени бывшей супруги.

Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма мог покончить с собой. Подробности сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, рядом с телом мужчины был найден мобильный телефон. На нем стояла заставка с надписью: «Позвоните Ане». Далее был написан номер телефона звезды.

Также известно, что за день до трагедии Тимма поздравил бывшую возлюбленную с днем рождения. Обращение было написано в социальных сетях.

Напомним, что пара поженилась в 2020 году. Долго в браке знаменитости не были — через четыре года они развелись. Расторжение брака было зарегистрировано 9 декабря. В последнее время супруги жаловались на сложные отношения друг с другом.