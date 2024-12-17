Глава СК РФ поручил укорить расследование смерти двухлетней хабаровчанки

Председатель Следственного комитета РФ поручил ускорить расследование причин гибели двухлетней хабаровчанки, умершей в больнице два года назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К Александру Бастрыкину обратилась мать девочки через приемную в социальной сети «ВК». Она рассказала, что в октябре 2022 года ее дочь привезли в больницу, где из-за неверной тактики лечения состояние девочки ухудшилось и она умерла. Но комиссионная судебно-медицинская экспертиза не проведена до сих пор. Хабаровчанка опасается, что виновные избегут ответственности.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Сергею Витальевичу Степанову принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклад, — сообщили в Информационном центре СК России.
Уголовное дело расследуется региональным СУ СК.