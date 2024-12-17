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Глава СК РФ поручил укорить расследование смерти двухлетней хабаровчанки

Девочка умерла в больнице два года назад.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ поручил ускорить расследование причин гибели двухлетней хабаровчанки, умершей в больнице два года назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

К Александру Бастрыкину обратилась мать девочки через приемную в социальной сети «ВК». Она рассказала, что в октябре 2022 года ее дочь привезли в больницу, где из-за неверной тактики лечения состояние девочки ухудшилось и она умерла. Но комиссионная судебно-медицинская экспертиза не проведена до сих пор. Хабаровчанка опасается, что виновные избегут ответственности.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Сергею Витальевичу Степанову принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклад, — сообщили в Информационном центре СК России.

Уголовное дело расследуется региональным СУ СК.

СК