Глава СК РФ поручил укорить расследование смерти двухлетней хабаровчанки

К Александру Бастрыкину обратилась мать девочки через приемную в социальной сети «ВК». Она рассказала, что в октябре 2022 года ее дочь привезли в больницу, где из-за неверной тактики лечения состояние девочки ухудшилось и она умерла. Но комиссионная судебно-медицинская экспертиза не проведена до сих пор. Хабаровчанка опасается, что виновные избегут ответственности.