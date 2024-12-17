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Мужчина погиб под колёсами иномарки в Озёрске

Автомобилистка не заметила пешехода в темноте.

Автомобиль насмерть сбил мужчину в Озёрске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП случилось 16 декабря в 20:15 возле дома № 13 на Озёрском шоссе. По информации ГАИ, пешеход попал под колёса Nissan Qashqai, за рулём которого была 33-летняя автомобилистка. В момент аварии мужчина шёл по проезжей части навстречу машине. На нём была тёмная одежда без световозвращающих элементов.

«В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина, на вид 50−60 лет — скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.