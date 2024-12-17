Мужчина погиб под колёсами иномарки в Озёрске

ДТП случилось 16 декабря в 20:15 возле дома № 13 на Озёрском шоссе. По информации ГАИ, пешеход попал под колёса Nissan Qashqai, за рулём которого была 33-летняя автомобилистка. В момент аварии мужчина шёл по проезжей части навстречу машине. На нём была тёмная одежда без световозвращающих элементов.