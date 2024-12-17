Мужчина погиб под колёсами иномарки в Озёрске

Автомобиль насмерть сбил мужчину в Озёрске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.
ДТП случилось 16 декабря в 20:15 возле дома № 13 на Озёрском шоссе. По информации ГАИ, пешеход попал под колёса Nissan Qashqai, за рулём которого была 33-летняя автомобилистка. В момент аварии мужчина шёл по проезжей части навстречу машине. На нём была тёмная одежда без световозвращающих элементов.
«В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина, на вид 50−60 лет — скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.