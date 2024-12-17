За сутки в Красноярском крае потушили восемь пожаров

В Лесосибирске на улице Строителей загорелся жилой дом. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. 12 пожарных тушили огонь на площади 72 кв. м.
По такой же причине произошел пожар в Абанском районе. Так, в селе Устьянск загорелась баня. Огонь повредил строение на площади 12 кв. м., к счастью, никто не пострадал.
В селе Мельничное Ирбейского района огонь уничтожил хозяйственную постройку. Площадь пожара составила девять квадратных метров, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Также МЧС напоминает, что на автодороге «Норильск — Кайеркан — Алыкель» из-за низовой метели введено ограничение движения для всех видов транспорта, кроме технологического.