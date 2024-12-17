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В Иркутской области судят черного лесоруба за контрабанду леса на ₽580 млн

Он с соучастниками незаконно экспортировал более 112 тысяч кубометров леса.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Иркутской области будут судить черных лесорубов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Житель Иркутска, по версии следствия, в период с 2016 по 2019 год в составе преступной группы занимался скупкой незаконно заготовленной древесины и её перепродажей с использованием фиктивных документов на неё.

Используя подставные фирмы, соучастники незаконно экспортировали более 112 тысяч кубометров леса на сумму более 580 млн рублей.

Иркутянина будут судить по статьям ч. 3 ст. 191.1, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Дело рассмотрит Тайшетский городской суд.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске вынесли приговор сектантам запрещенной организации.