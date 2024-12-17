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Житель Иркутска предстанет перед судом за незаконный экспорт леса на 580 млн

Обвиняемый в составе организованной группы скупал незаконно заготовленную древесину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области направили в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Версия следствия состоит в том, что в 2016—2019 годах обвиняемый в составе организованной группы скупал незаконно заготовленную древесину и придавал ей официальное признание. Для этого совершал фиктивные сделки с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

— Жителя Иркутска обвиняют сразу по нескольким статьям. А именно в приобретение, хранение и перевозке незаконно заготовленной древесины, в легализации имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, а также в контрабанде стратегически важных ресурсов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В итоге соучастники экспортировали более 112 тысяч куб. метров лесоматериалов стоимость более 580 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В это время расследование в отношении других соучастников продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 22-летний житель Братска устроил «праздничный салют» из охолощенного оружия.