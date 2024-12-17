Житель Иркутска предстанет перед судом за незаконный экспорт леса на 580 млн

В Иркутской области направили в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Версия следствия состоит в том, что в 2016—2019 годах обвиняемый в составе организованной группы скупал незаконно заготовленную древесину и придавал ей официальное признание. Для этого совершал фиктивные сделки с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.
— Жителя Иркутска обвиняют сразу по нескольким статьям. А именно в приобретение, хранение и перевозке незаконно заготовленной древесины, в легализации имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, а также в контрабанде стратегически важных ресурсов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В итоге соучастники экспортировали более 112 тысяч куб. метров лесоматериалов стоимость более 580 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В это время расследование в отношении других соучастников продолжается.
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