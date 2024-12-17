В Омске раскрыли дело об исчезновении молодой женщины

«Женщина жила в другом месте — в деревне Фрунзе, — рассказал порталу Om1.ru следователь-криминалист Тарского межрайонного следственного отдела областного СУ СК Альфред Валиев. — Она находится на другом берегу Иртыша. Сотовой связи, как сейчас, в те времена не было. Елена могла общаться с матерью только лично, приезжая к ней в гости. У бабушки временно гостили внуки. Дочь долгое время не приезжала за ними и вообще перестала навещать мать. Что было для неё нехарактерно. Пожилая женщина отправилась в Екатерининское сама. Дома застала только зятя, который спокойно заявил, что Елена ушла от него, и он не знает, где находится жена. Ирина Владимировна поняла, что просто так дочь не бросила бы своих детей. И сильно забеспокоилась. Добиться от Михаила, что произошло, она так и не смогла. Поэтому просто собрала оставшиеся детские вещи и окончательно перевезла внуков к себе в деревню. В декабре, когда стало окончательно понятно, что Елена исчезла, её мать написала заявление в милицию».