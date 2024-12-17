В Омске раскрыли дело об исчезновении молодой женщины

Эта история произошла на рубеже тысячелетия. Молодая мать Елена Иванова (имя и фамилия изменены), жительница села Екатерининского Тарского района, пропала в июле 1999 года. Несмотря на это, её муж Михаил Байков не проявлял никаких признаков тревоги и продолжал жить как ни в чём не бывало. Единственным человеком, который забил тревогу, оказалась мама пропавшей Ирина Василькова (имя и фамилия изменены).
«Женщина жила в другом месте — в деревне Фрунзе, — рассказал порталу Om1.ru следователь-криминалист Тарского межрайонного следственного отдела областного СУ СК Альфред Валиев. — Она находится на другом берегу Иртыша. Сотовой связи, как сейчас, в те времена не было. Елена могла общаться с матерью только лично, приезжая к ней в гости. У бабушки временно гостили внуки. Дочь долгое время не приезжала за ними и вообще перестала навещать мать. Что было для неё нехарактерно. Пожилая женщина отправилась в Екатерининское сама. Дома застала только зятя, который спокойно заявил, что Елена ушла от него, и он не знает, где находится жена. Ирина Владимировна поняла, что просто так дочь не бросила бы своих детей. И сильно забеспокоилась. Добиться от Михаила, что произошло, она так и не смогла. Поэтому просто собрала оставшиеся детские вещи и окончательно перевезла внуков к себе в деревню. В декабре, когда стало окончательно понятно, что Елена исчезла, её мать написала заявление в милицию».
Сейчас дом, где произошла трагедия, заброшен.
На след причастного к исчезновению вышли почти сразу. Как нередко бывает в таких случаях, ими становятся не какие-то посторонние люди, а самые близкие. Участковый выяснил, что в день исчезновения Елена выпивала в компании соседа Валерия (имя изменено) и ещё одной местной жительницы. Муж уже давно ревновал супругу к этому мужчине, который жил буквально в сотне метров от их дома. Ему казалось, что каждый раз, когда он уезжает в лес на заготовку дров, жена идёт к соседу изменять. Ситуация — как из плохого анекдота, если не знать, какой трагедией всё очень скоро обернётся.
Как позже установило следствие, не застав в очередной раз Елену дома, Михаил ворвался в дом к соседу. Увидев сидевшую там за столом благоверную, муж начал её избивать, не стесняясь посторонних людей. Потом потащил домой.
В мае 2000 года возбудили уголовное дело об убийстве. Ключевым свидетелем обвинения стал тот самый мнимый любовник Валерий Петров. Он изначально дал показания о том, что видел. А потом тоже исчез. Занимавшийся этим делом на тот момент следователь не смог выяснить, куда он скрылся. Теперь у силовиков не было его показаний, муж пропавшей ни в чём не сознавался. Труп найти не удалось. И сработало старое как мир правило: нет тела — нет дела.
Расследование приостановили на долгие 20 лет. Всё это время мать Елены надеялась увидеть свою дочь ещё хоть раз, жила в неведении и ждала её каждый день. Ирине Владимировне пришлось воспитывать оставшихся без мамы внуков и надеяться на чудо. Когда молодая мать пропала, её сыну было 11 лет, а дочери — 10.
Несколько лет назад пенсионерка умерла, так и не узнав о судьбе Елены. Муж пропавшей после её исчезновения бросил маленьких сына и дочь и больше не интересовался их судьбой.
Дети выросли и только недавно узнали, что случилось с их мамой. Это стало возможным благодаря кропотливому труду тарского следователя Альфреда Валиева, который провёл колоссальную работу по поиску истины спустя столько времени.
«Пришлось заново опросить всех возможных очевидцев, — рассказал он. — Многие уже в очень преклонном возрасте, кто-то умер. Некоторые переехали. Вот так по крупинкам собирал информацию. Потом — работа в архивах. И, наконец, удалось найти главного свидетеля по этому уголовному делу. Как выяснилось, во время первого допроса Валерий Петров ввёл следствие в заблуждение, назвав неверные паспортные данные — другое имя, изменил дату рождения. Потом уехал из Екатерининского. Его искали по тем данным, которые он оставил, и это, конечно, не принесло результата. В итоге мне удалось выйти на его след. Он нашёлся в Краснодарском крае. Мы договорились с местными сотрудниками Следственного комитета, что они проведут его допрос».
На допросе в Краснодаре Петров подтвердил первоначальные показания: сосед в его присутствии у него дома нанёс своей жене не менее десяти ударов, потом потащил к себе домой. Поэтому он предполагает, что именно Михаил причастен к исчезновению супруги.
Дело возобновили в августе 2024 года. Изучив материалы уголовного дела, доставшегося СКР «в наследство» от прокуратуры, следователи поняли, что есть перспектива его раскрыть с использованием современных технологий, которых на момент преступления просто не было либо исследования были очень сложными и дорогостоящими.
Ревнивого мужа отправили на детектор лжи. Время не стёрло из его памяти детали совершённого преступления. Несмотря на то, что он всё отрицал, точная техника однозначно показала: он жестоко убил свою жену.
Результаты полиграфа до сих пор не учитываются в суде в качестве доказательства, но могут оказать серьёзное психологическое воздействие на преступника во время допроса. У Михаила не хватило воображения придумать хотя бы немного достоверную историю, и он во всём сознался. Главным вопросом оставалось место, куда убийца спрятал труп.
«Их дом в Екатерининском стоял прямо на берегу Иртыша, — рассказывает Альфред Валиев. — Наутро Байков оттащил труп жены к реке, привязал к ногам металлические гусеницы, снятые с трактора, чтобы тело не всплыло, и сбросил в воду. К сожалению, Иртыш в этом месте очень глубокий с сильным течением. Часто даже утопленников невозможно найти. Только в конце осени 2024 года в этом месте утонули два человека, их так и не обнаружили. Неудивительно, что спустя столько лет водолазы не смогли найти труп убитой в месте, которое указал обвиняемый».
Михаил Байков полностью признал вину в убийстве жены. Однако снова избежал наказания. Уголовное дело закрыли за истечением срока давности.
Выросшие дети Елены Ивановой помогали в расследовании. Они сдали генетический материал, чтобы появился хоть какой-то шанс обнаружить тело их матери. ДНК загрузили в базу данных и сверяют с каждым неопознанным трупом. Пока совпадений не было.
Бабушка воспитала детей достойными людьми. Сын Елены стал многодетным отцом, у него дружная благополучная семья. Мужчина занимается частным предпринимательством. Дочь погибшей женщины тоже счастлива замужем. Она работает учительницей. Оба остались жить в Тарском районе. Трагическое начало жизни, о котором они до сих пор вспоминают с болью, не помешало им вырасти достойными и уважаемыми людьми.
Их отец больше не женился. Несмотря на то, что он дважды смог избежать срока за убийство супруги, его наказала сама жизнь. После расправы с женой Михаил спился. Он четыре раза сидел за кражи. Сейчас у 59-летнего мужчины нет ни семьи, ни даже крова над головой. Он бродяжничает, и до этого никому нет дела. Ведь этот выбор сделал он сам.