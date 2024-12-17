Трое жителей Башкирии проломили прохожему череп

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2023 года рано утром между нетрезвым мужчиной, находящимся возле дома по ул. 30 лет Победы со своими друзьями, и прохожим произошел конфликт. После чего компания молодых людей избила его, причинив здоровью потерпевшего тяжкий вред в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома лобной кости, многочисленных ушибов и ссадин.