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В Красноярском крае на федеральной трассе произошла смертельная авария

В Канском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погибла женщина.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Вечером 16 декабря в Канском районе на 1026-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария. По предварительной версии краевого ГИБДД, 63-летняя женщина, направляясь в сторону Красноярска на «Мазде», выехала на «встречку» и врезалась в «Хендэ».

В результате происшествия водитель корейского автомобиля получил травмы, женщина за рулем «Мазды» погибла, добавили в ведомстве.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.