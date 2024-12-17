В Красноярском крае на федеральной трассе произошла смертельная авария

Вечером 16 декабря в Канском районе на 1026-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария. По предварительной версии краевого ГИБДД, 63-летняя женщина, направляясь в сторону Красноярска на «Мазде», выехала на «встречку» и врезалась в «Хендэ».