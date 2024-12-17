ABC: россиянка, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать

Женщину поймали в приграничном городе Буффало в штате Нью-Йорк, когда она пыталась пересечь границу на автобусе без документов. О том, что она сбежала, срезав браслет, в органы сообщил человек, у которого она находилась на домашнем аресте в Филадельфии, передает телеканал.