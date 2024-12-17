Житель Омска осуждён за обман жителей Тюмени

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в феврале этого года подсудимый работал курьером у лиц, которые вымогали деньги у пожилых людей обманным путём. По стандартной схеме, пенсионерам сообщали, что их родственники попали в беду, чтобы их вытащить, нужно отдать деньги.