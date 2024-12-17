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Житель Омска осуждён за обман жителей Тюмени

Молодой омич за обман жителей соседнего региона отправится в колонию.

Источник: AP 2024

23-летний омич предстал перед судом Тюменской области за обман семерых пенсионеров. Абатский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому по статье «мошенничество» в отношении молодого жителя Омска.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в феврале этого года подсудимый работал курьером у лиц, которые вымогали деньги у пожилых людей обманным путём. По стандартной схеме, пенсионерам сообщали, что их родственники попали в беду, чтобы их вытащить, нужно отдать деньги.

Пострадавшими признаны семеро пенсионеров Абатского, Бердюжского и Казанского районов Тюменской области. Они отдали мошенникам более 2-х миллионов рублей.

Житель Омска перечислял деньги неустановленным следствием лицам, часть забирал себе в качестве оплаты услуг.

Молодой омич отправится в колонию на 4 года и обязан выплатить по искам пострадавших 1,6 млн руб.

Ранее мы писали, как воспитательница из Усть-Ишима Омской области три раза за месяц становилась жертвой мошенников. О том, как так получилось, в материале omsk.aif.ru.