Житель Омска осуждён за обман жителей Тюмени

23-летний омич предстал перед судом Тюменской области за обман семерых пенсионеров. Абатский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому по статье «мошенничество» в отношении молодого жителя Омска.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в феврале этого года подсудимый работал курьером у лиц, которые вымогали деньги у пожилых людей обманным путём. По стандартной схеме, пенсионерам сообщали, что их родственники попали в беду, чтобы их вытащить, нужно отдать деньги.
Пострадавшими признаны семеро пенсионеров Абатского, Бердюжского и Казанского районов Тюменской области. Они отдали мошенникам более 2-х миллионов рублей.
Житель Омска перечислял деньги неустановленным следствием лицам, часть забирал себе в качестве оплаты услуг.
Молодой омич отправится в колонию на 4 года и обязан выплатить по искам пострадавших 1,6 млн руб.
Ранее мы писали, как воспитательница из Усть-Ишима Омской области три раза за месяц становилась жертвой мошенников. О том, как так получилось, в материале omsk.aif.ru.