В Омске школьник угодил под автобус

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса “ПАЗ” (маршрут № 69 “Ул. Стрельникова — ПО “Иртыш”), мужчина 1972 года рождения, двигаясь по улице Невского со стороны улицы Ушинского в направлении улицы 1-й Чередовой, в районе строения № 14 при начале движения с остановки общественного транспорта “Школьная” допустил наезд на пешехода, находящегося в остановочном кармане”, — приводится в публикации официальная версия случившегося.