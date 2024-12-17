В Омске школьник угодил под автобус

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса “ПАЗ” (маршрут № 69 “Ул. Стрельникова — ПО “Иртыш”), мужчина 1972 года рождения, двигаясь по улице Невского со стороны улицы Ушинского в направлении улицы 1-й Чередовой, в районе строения № 14 при начале движения с остановки общественного транспорта “Школьная” допустил наезд на пешехода, находящегося в остановочном кармане”, — приводится в публикации официальная версия случившегося.
Обозначено, что в больницу с места ДТП отправили 12-летнего мальчика. Данные о его состоянии, а также позиция водителя автобуса не приводятся.
Несколькими днями ранее анонсирован судебный процесс в отношении водителя маршрутного микроавтобуса, допустившего в январе 2024 года столкновение с другим участником дорожного движения, а после врезавшегося в столб, в результате чего пострадали 5 пассажиров.