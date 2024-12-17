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В Омске школьник угодил под автобус

Во вторник, 17 декабря 2024 года, пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщила о ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Согласно представленной информации, инцидент зафиксирован в районе остановки «Школьная», что в микрорайоне Чередовый Ленинского административного округа, около 13 часов понедельника, 16 декабря 2024 года.

Источник: SuperOmsk.ru

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса “ПАЗ” (маршрут № 69 “Ул. Стрельникова — ПО “Иртыш”), мужчина 1972 года рождения, двигаясь по улице Невского со стороны улицы Ушинского в направлении улицы 1-й Чередовой, в районе строения № 14 при начале движения с остановки общественного транспорта “Школьная” допустил наезд на пешехода, находящегося в остановочном кармане”, — приводится в публикации официальная версия случившегося.

Обозначено, что в больницу с места ДТП отправили 12-летнего мальчика. Данные о его состоянии, а также позиция водителя автобуса не приводятся.

Несколькими днями ранее анонсирован судебный процесс в отношении водителя маршрутного микроавтобуса, допустившего в январе 2024 года столкновение с другим участником дорожного движения, а после врезавшегося в столб, в результате чего пострадали 5 пассажиров.