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Крупный пожар потушили в Новосибирске

Для ликвидации возгорания была задействована усиленная группировка.

В Новосибирске на улице Станционной загорелось административно-производственное здание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в ночь на 17 декабря в помещении компрессорной. Около часа понадобилось сотрудникам МЧС для локализации огня и еще 28 минут для ликвидации открытого горения на площади 150 квадратных метров.

К счастью, кроме охранников, в здании никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Огонь повредил только оборудование в литейном цехе и закоптил помещение.

— Для ликвидации пожара была задействована усиленная группировка из 57 человек и 18 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС.

Арина ВЛАСЕНКО.

пожары