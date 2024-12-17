Крупный пожар потушили в Новосибирске

В Новосибирске на улице Станционной загорелось административно-производственное здание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в ночь на 17 декабря в помещении компрессорной. Около часа понадобилось сотрудникам МЧС для локализации огня и еще 28 минут для ликвидации открытого горения на площади 150 квадратных метров.
К счастью, кроме охранников, в здании никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Огонь повредил только оборудование в литейном цехе и закоптил помещение.
— Для ликвидации пожара была задействована усиленная группировка из 57 человек и 18 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС.
Арина ВЛАСЕНКО.