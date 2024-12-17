В Омской области ввели карантин из-за бешеного животного

В Таврическом районе Омской области до 11 февраля 2025 года вводятся ограничительные мероприятия (карантин) из-за подтверждённого случая заболевания животного бешенством. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Рустам Мингазов.
Очаг бешенства выявлен в деревне Зелёное Поле на улице Садовой, дом 55. В связи с этим в радиусе 1,4 километра от эпицентра заболевания введён карантин.
На период действия карантина запрещается лечить больных животных, посещать карантинную территорию посторонним, перевозить животных. Контроль за соблюдением карантинных мер будет осуществляться на всех уровнях.
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