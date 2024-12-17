70-летний водитель «Шевроле Круз» сбил 10-летнюю школьницу в Братске

В Братске 70-летний водитель сбил 10-летнюю девочку. Случилось все около 14:15 16 декабря в центральном районе напротив дома № 26 по улице Комсомольской. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, пенсионер, управляя «Chevrolet Cruze», сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.
— В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура региона контролирует проверку, при наличии оснований примут меры реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье произошла смертельная авария с вахтовым автобусом.