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07:24 (мск)
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Происшествия
Во время взрыва на Рязанском проспекте, предварительно, погибли двое военнослужащих
СВУ было заложено у подъезда.
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