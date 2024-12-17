Рухнувшая в Уфе ель вернулась на место

В Уфе вернули на место рухнувшую накануне, 16 декабря, елку. Главный символ Нового года не выдержал обрушившейся метели на столицу Башкирии и упала. К счастью, в этот у елки, установленной на площади Серго Орджоникидзе, никого не было.
По словам главы района Рустема Хамитова, лесную красавицу очень быстро смогли установить заново. Сегодня ее начнут украшать и вернут ей первоначальный вид.
Добавим, что непогода продолжит бушевать в Башкирии и сегодня. Порывы ветра будут достигать 21 м/с, предупредили в МЧС.
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