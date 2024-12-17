Рухнувшая в Уфе ель вернулась на место

В Уфе вернули на место рухнувшую накануне, 16 декабря, елку. Главный символ Нового года не выдержал обрушившейся метели на столицу Башкирии и упала. К счастью, в этот у елки, установленной на площади Серго Орджоникидзе, никого не было.